​Как тебе такое, Джефф Безос? Сбербанк вместе с Яндексом создадут «российский Amazon»

Глава Сбербанка Герман Греф объявил о большом инвестиционном проекте, на который главный банк страны решился вместе с главным поисковиском страны – Яндексом. Они «скинутся» по 30 млрд рублей для создания «российского Amazon», пишет «РБК».

Справка: Amazon – это крупнейший в мире онлайн-сервис по доставке товаров с базой в США. В первом квартале 2018 года компания показала рост прибыли в 2,25 раза – Amazon заработал $1,63 млрд. На фоне этих событий основатель и владелец компании Джефф Безос стал за один день богаче на $12 млрд – его капитал составляет $134 млрд (это 8,3 трлн рублей, то есть примерно половина федерального бюджета России, или 415 бюджетов Сургута). А капитализация Amazon сейчас – выше $700 млрд. Она входит в число тех самых дорогих компаний мира, уступая только Alphabet (материнская компания Google) и Apple.

Базой для крупнейшего онлайн-доставщика в России станет «Яндес.Маркет». В совместном предприятии Яндекса и Сбербанка будет три основных направления работы: создание современной онлайн-площадки для торговли с отлаженной логистикой; развитие «трансграничной онлайн-торговли»; модернизация «Яндекс.Маркета».

Все юридические аспекты создания совместного проекта у грандов бизнеса уже отлажены, и теперь они готовы приступать к его реализации.