Прожиточный минимум в Югре увеличился

В Югре прожиточный минимум в среднем на душу населения по итогам первого квартала 2018 года составил 14 273 рубля, сообщает официальный сайт правительства окргуга.

Для трудоспособного населения региона данный показатель составил 15 356 рублей, для несовершеннолетних детей– 14 238 рублей, а для пенсионеров – 11 тысяч 653 рубля.

Исполняющая обязанности директора департамента труда и занятости населения Светлана Лотована на заседании правительства Югры отметила, что увеличение произведено в связи с ростом стоимости продуктов питания по 23 наименованиям из 33 наблюдаемых. «По всем социально-демографическим группам отмечен рост этого показателя [прожиточного минимума - прим.ред.], больше всего для детей – на 309 рублей. Среднее повышение на душу населения, по сравнению с четвертым кварталом 2017 года, составило 138 рублей. Для трудоспособного населения и пенсионеров – на 95 рублей», – сообщила исполняющая обязанности директора департамента.