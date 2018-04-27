​В Югре поймали мошенника, который «возвращал» права водителям

Полицейские ХМАО поймали интернет-мошенника, обманувшего 30 югорчан и жителей Ставропольского края на более чем 350 тысяч рублей.

Им оказался 26-летний уроженец Оренбургской области, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за незаконное приобретение, хранение наркотиков и совершение кражи. Мужчина жил в округе более года, нигде не работал.

Мошенник на сайтах мировых судов Югры находил информацию о проведении заседаний по лишению прав за управление авто в состоянии алкогольного опьянения. Через соцсети он связывался с водителями и предлагал им урегулировать вопрос по возврату прав за 50 тысяч рублей. После получения денег он блокировал страницы пользователей либо добавлял их в «черный список».

За мошенничество он может лишиться свободы на пять лет.