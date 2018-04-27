ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,25 процента

Центробанк ожидаемо для рынка сохранил ключевую ставку на уровне 7,25 процента, пишут "Ведомости".

В центральном банке такое решение объяснили это тем, что годовая инфляция остается на низком уровне, кроме того остается неопределенность относительно влияния произошедших событий на инфляционные ожидания.

Регулятор по-прежнему предполагает, что денежно-кредитная политика станет нейтральной в 2018 году.