ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,25 процента

Центробанк ожидаемо для рынка сохранил ключевую ставку на уровне 7,25 процента, пишут "Ведомости".
В центральном банке такое решение объяснили это тем, что годовая инфляция остается на низком уровне, кроме того остается неопределенность относительно влияния произошедших событий на инфляционные ожидания.
Регулятор по-прежнему предполагает, что денежно-кредитная политика станет нейтральной в 2018 году.
Бизнес молодых в Сургуте. Директор юридического центра «Пенсия тут» Татьяна Конина // 28 апреля в 13.00