​Сургутский интеллектуальный клуб собирает студентов города на игру в «Что? Где? Когда?»

28 апреля в ТРЦ «Сургут Сити Молл» пройдет большой межвузовский турнир по интеллектуальным играм среди студентов младших курсов «Расцвет интеллекта». В нем примут участие около 30 студенческих команд, представляющих все крупные вузы и средне-специальные учебные заведения города: Сургутский Государственный университет, Сургутский Государственный педагогический университет, Сургутский политехнический колледж, Сургутский нефтяной техникум и другие.

Турнир предназначен для студентов, которые только начинают играть в интеллектуальные игры. Им предстоит получить первый опыт соревнований в «Что? Где? Когда?» и «Мультииграх», а в будущем предполагается на основе «Расцвета интеллекта» запустить полноценную студенческую лигу.

Напомним, что современное интеллектуальное движение Сургута выросло из студенческого клуба СурГУ, но сегодня в городе активно играют в интеллектуальные игры десятки школьных, взрослых и корпоративных команд, и при этом практически нет студенческих коллективов. Поэтому фактически цель «Расцвета интеллекта» – возрождение студенческого интеллектуального движения в Сургуте.

Место проведения «Расцвета интеллекта»: ТРЦ «Сургут Сити Молл», 2 этаж (возле сцены).

Дата и время: 28 апреля в 15.00.