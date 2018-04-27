​Учёный Кот СурГПУ победил во Всероссийском конкурсе студенческих практик

Все любят котиков. Не стало исключением и жюри Всероссийского конкурса студенческих практик в сфере качества образования, который прошёл 26 апреля в Москве. Высокий ареопаг в составе ведущих специалистов в сфере контроля качества образования: Константина Раева, Дениса Шабанова, Игоря Фатова и Владимира Селина пали жертвой обаяния любимого символа студентов СурГПУ - Кота Учёного.

Именно этот онлайн-проект, который так и называется «КОТ», занял второе место в номинации «Лучшая идея для повышения качества образования».

Придумала хвостатый символ Анастасия Сорокина, председатель Совета по качеству СурГПУ, а нарисовалаЗарина Рустамова, студентка первого курса факультета социально-культурных коммуникаций. Его «голосом» в студенческих онлайн-конкурсах стала еще одна первокурсница – Елизавета Чуйкова. Она и Анастасия Сорокина получили высокую награду, представив проект на конкурсе в Москве.

Кот Учёный в Педагогическом университете проводит интеллектуальные игры среди студентов всех факультетов, а также даёт полезные советы ребятам, которые только поступили в университет. Еще одна его особенность в том, что он выполняет функции онлайн-приёмной: студенты могут обращаться к нему «в любое время, по любой проблеме».

Главное достижение Кота: его приняли на работу в газету «Ступени СурГПУ»! Там он получил имя Марципан и приступил к служебным обязанностям: комментировать интересные материалы от лица студенческого сообщества. И еще, он, как и положено коту, создаёт уют во вверенном ему учреждении.

Окончательно убедила жюри заключительная фраза защитниц проекта: «... А еще Кот Учёный активен и днём, и ночью, как и мы!».