​«Яндекс»: попытка заблокировать Telegram в России ударила по всему рунету

Компания «Яндекс» подтвердила, что Роскомнадзор заблокировал пять их IP-адресов. После чего компания потребовала от ведомства разъяснений, пишет Meduza со ссылкой на пресс-релиз «Яндекса».

В пресс-релизе сказано, что попытка заблокировать Telegram ударила по другим сервисам. «Попытка заблокировать Telegram в России неожиданно стала ударом по всему рунету. Блокировка коснулась не только мессенджера — пострадали многие ресурсы и их пользователи. Мы не считаем эту ситуацию нормальной. Российский рынок может развиваться только в условиях открытой конкуренции», — заявил директор по связям с общественностью Очир Манджиков.

Такие действия, по мнению «Яндекса», навредят всему российскому сегменту интернета и приведут к тому, что российский рынок станет неконкурентоспособным.