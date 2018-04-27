​Минздрав объяснил серьезное снижение потребления россиянами алкоголя

По данным министерства здравоохранения России, среднее количество алкоголя, потребляемого в России на душу населения за последние 12 лет сократилось почти на 40 процентов, пишет «РИА Новости».

В Ведомстве подчеркнули, что это произошло благодаря систематической работе, в рамках которой, был обеспечен запрет на розничную продажу алкогольных напитков с 23:00 до 8:00, а также «в детских, образовательных, медицинских организациях, на объектах спорта, на прилегающих к ним территориях и в организациях культуры».

Точные сведения о количестве потребленного алкоголя в министерстве не привели.