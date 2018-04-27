​Общественники Югры оказали жителям региона социальные услуги на 2,3 млрд рублей

В Югре успешно выполняется установка президента о том, что 10 процентов бюджетных средств вместе с полномочиями по оказанию услуг нужно передать общественным организациям. Как сообщает департамент общественных и внешних связей Югры со ссылкой на губернатора Наталью Комарову, все необходимые стандарты и стоимость услуг, а также реестр их поставщиков сформированы.

По словам директора департамента экономического развития округа Павла Сидорова, на исполнение общественникам отданы 47 услуг из социальной сферы на сумму 2,3 млрд рублей. Это привело к двукратному росту потребителей этих услуг по сравнению с предыдущим годом.

Один из таких поставщиков – руководитель региональной общественной организации помощи детям, взрослым и инвалидам с расстройствами аутистического спектра «Дети Дождя» Наталья Глотова в разговоре с siapress.ru рассказала, чем хороша эта система: «Передача некоторой части бюджетных средств некоммерческим организациям — хорошая идея и финансовое подспорье для них. Мы из этих средств, например, платим налоги, зарплату, коммунальные услуги. Также благодаря этому мы имеем возможность предоставлять детям услуги бесплатно! А это очень важно для родителей и семей с детьми-инвалидами. Не у всех есть средства оплачивать подобную работу. Но все же хотелось бы, чтобы параллельно была возможность участвовать в конкурсах на гранты на другие направления деятельности, потому что сейчас можно получать либо одно, либо другое».