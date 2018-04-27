​Количество ДТП в Тюмени за год сократилось вдвое. Это позволило области войти в топ рейтинга безопасности дорог

Тюменская область стала четвертым регионом России по безопасности дорог. На первых местах расположились Томская, Тамбовская и Белгородская области. Рейтинг составил Межрегиональный общественный центр «За безопасность российских дорог», в нем оценивались регионы с населением более миллиона человек по показателям количества ДТП из-за плохого качества дорог, числу погибших и раненых в авариях и другим критериям. Авторы рейтинга особо подчеркнули, что за год Москве и Тюмени число ДТП сократилось вдвое.

По словам замначальника главного управления строительства Тюменской области Андрея Чистякова, инвестиции региона в дороги растут: если в 2017 году на дорожные работы бюджет выделил 11,5 млрд рублей, то в 2018 году – уже 16,5 млрд рублей, и все увеличение связано со строительством, а не содержанием. Так, только в одной Тюмени за год будут построены или реконструированы 20 крупных дорожных объектов, в столице области появятся 13 км новых дорог, еще 12 км пройдут через капитальный ремонт.