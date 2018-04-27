​Санкции – не помеха. Тюменская область за год повысила объем внешней торговли почти в два раза

Собственный объем внешней торговли у Тюменской области за 2017 год скакнул сразу на 80 процентов вверх, достигнув планки $4,7 млрд, из них почти $3 млрд составляет экспорт товаров на зарубежные рынки. Такие данные приводит «Тюменская линия» со ссылкой на директора регионального департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Леонида Остроумова.

По его словам, такие высокие результаты – итог кропотливой работы по установлению партнерских отношений с другими странами и зарубежным бизнесом. «В 2017 году мы провели 74 международных мероприятия, принимали иностранные делегации и организовывали выезд представителей тюменского бизнеса, – рассказал Остроумов. – Постоянно ведем работу с торговыми представительствами России за рубежом: направляем презентационные материалы, просим знакомить с ними возможных иностранных партнеров». Кроме того, региональная власть постоянно презентует на международном уровне каталог привлекательных для экспорта местных товаров.

Среди торговых партнеров Тюменской области много европейских стран – Нидерланды, Германия, Великобритания, Бельгия, Финляндия, Швеция, Франция, Латвия. Быстро растет сотрудничество с Китаем – на 9 процентов за 2017 год. Покупают тюменское и в странах СНГ, Белоруссии, Казахстане (с этим южным соседом товарооборот рванул вверх аж в пять раз).

Но и это не предел: представители Тюменской области двинулись на восток – они ведут переговоры о налаживании бизнес-контактов с Оманом, Египтом и Катаром и другими странами. Параллельно региональное руководство помогает своим производственникам правильно готовить и оформлять свои товары на экспорт – для этого в области регулярно проходят обучающие семинары по взаимодействию с внешними рынками, на которых учатся сотни предпринимателей в год.