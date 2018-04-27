​В Югре стартовал антитабачный месячник

В Югре стартовал месячник «Табак - угроза для человечества».

Как сообщил главный врач Центра медицинской профилактики Алексей Молостов, работа по профилактике табакокурения проводится в Югре на постоянной основе. «Антитабачный месячник - повод привлечь внимание общества к этой работе и актуальности проблемы курения в целом. Мы рассчитываем, что в этот период в активную пропаганду отказа от употребления табачной продукции и ответственного отношения к собственному здоровью включатся журналисты, врачи, волонтеры и неравнодушные граждане», – сообщил он.

В рамках месячника запланированы выездные врачебные лекции, информационно-развлекательные мероприятия, бесплатные обследования, кинопоказы и опросы.

Одним из самых массовых и ключевых мероприятий станет всемирный День без табака, который отмечается во всем мире 31 мая.

Отметим, что в 2018 году Всемирный день без табака будет посвящен теме "Табак и болезни сердца".