​Роскомнадзор добавил в реестр запрещенных сайтов IP-адреса «Яндекса», «ВКонтакте» и «Одноклассников»

Роскомнадзор добавил в реестр запрещённых сайтов ряд IP-адресов, принадлежащих крупнейшим российским интернет-компаниям — «Яндексу», «ВКонтакте» и «Одноклассникам», пишет Meduza со ссылкой на телеграм-канал RKNShowtime.

Также отмечается, что в соответствующий реестр попали ip-адреса принадлежащие Facebook, Twitter, Yahoo и Liveinternet.

Хоть заблокированных ip-адресов не много, тем не менее факт остается фактом.

В пресс-службе «ВКонтакте» «Медузе» сообщили: «Мы постоянно следим за доступностью наших ресурсов и принимаем необходимые меры по обеспечению к ним бесперебойного доступа».