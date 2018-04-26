​Песков призвал не иронизировать над попытками Роскомнадзора заблокировать Telegram

Пресс-сеrретарь президента России Дмитрий Песков призвал не иронизировать над попытками Роскомнадзора заблокировать доступ к мессенджеру Telegram в России, пишут «Ведомости».

Он подчеркнул, что ведомство пытается выполнить предписание закона и решение суда. «Не стоит драматизировать и иронизировать в этой связи», – сказал представитель Кремля.

Таким был ответ пресс-секретаря президента на просьбу журналистов прокомментировать слова руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева, который высказал свои сомнения в среду. «Я не знаю, как принимались эти решения, какие эксперты обслуживали эту тему, я искренне желаю Роскомнадзору, поскольку есть решение суда, добиться успеха. Но я не очень верю, что так случится», – заявил он.