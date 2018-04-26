​Дело против сотрудников Роскомнадзора переквалифицировали с обвинения в мошенничестве на растрату

Следственный комитет переквалифицировал обвинение пресс-секретарю Роскомнадзора Вадиму Ампелонскому, главе правового отдела Борису Едидину, а также главе аппарата ведомства Александру Весельчакову, пишет Meduza.

Об этом сообщил агентству «Москва» адвокат Артур Большаков. По его словам, дело против сотрудников Роскомнадзора расследуется по статье о растрате, а не мошенничестве. Статья 160 УК РФ предусматривает до десяти лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

Напомним, что уголовное дело против сотрудников Роскомнадзора было возбуждено в октябре 2017 года. По версии следствия, с 2012-го по февраль 2017 года обвиняемые заключили несколько фиктивных трудовых договоров, похитив таким образом более 20 миллионов рублей.