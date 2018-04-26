В мае в Сургуте проведут противоклещевую обработку

С 4 по 10 мая в Сургуте проведут первый этап акарицидных (противоклещевых) обработок.

Администрация города предупреждает, что распыляемый препарат может вызвать аллергическую реакцию. В связи с этим горожанам не рекомендуют посещать леса, парки, скверы, набережные, кладбища в течение трех дней с момента обработки. Также запрещен сбор дикорастущих растений.

С ориентировочным графиком обработки можно ознакомиться на сайте администрации города.

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