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Утром в субботу не будут работать некоторые отделы Сургутского УМВД

В ближайшую субботу 28 апреля изменится режим работы в подразделениях УМВД России по Сургуту, оказывающих госуслуги (отдел по вопросам миграции, отдел ГИБДД). В период с 9.30 до 12 часов прием граждан осуществляться не будет из-за технических работ.


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Сегодня в 17:24, просмотров: 99, комментариев: 0


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