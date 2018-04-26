В ближайшую субботу 28 апреля изменится режим работы в подразделениях УМВД России по Сургуту, оказывающих госуслуги (отдел по вопросам миграции, отдел ГИБДД). В период с 9.30 до 12 часов прием граждан осуществляться не будет из-за технических работ.
Утром в субботу не будут работать некоторые отделы Сургутского УМВД
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