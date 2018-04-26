В Сургуте пройдет фестиваль городской молодежной лиги КВН

3 мая в 18:30 в концертном зале Театра СурГУ пройдет фестиваль городской молодежной лиги КВН «Весенний кубок». Участники Фестиваля КВН - это молодёжные команды учебных заведений, предприятий, учреждений и общественных объединений Сургута.

В программе игры «Мир! Труд! КВН!» фристайл капитана «Почему мы сегодня должны победить?», а также «Визитная карточка» на тему «Особенности Сургутской весны».

Билет можно приобрести в кассе театра СурГУ. Стоимость 150 рублей. Подробная информация по телефону 76-28-52.