​Telegram пожаловался в Мосгорсуд на решение о блокировке

Адвокаты, представляющие мессенджер Telegram, направили жалобу в Мосгорсуд на решение о блокировке, пишет Meduza.
Дата рассмотрения жалобы в Мосгорсуде пока не назначена.
Согласно материалам, опубликованным в базе данных судов Москвы, жалоба поступила в среду, 25 апреля.
Глава международной группы «Агора» Павел Чиков, юристы которой представляют интересы Telegram, объявлял о подаче апелляции и публиковал копию жалобы 17 апреля.
Бизнес молодых в Сургуте. Директор юридического центра «Пенсия тут» Татьяна Конина // 28 апреля в 13.00