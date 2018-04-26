Мастерство сургутских исполнителей эстрадной песни оценил вокальный наставник в шоу «ПЕСНИ»

Мастерство сургутских исполнителей эстрадной песни оценил Михаил Касымов вокальный наставник в шоу «ПЕСНИ» на ТНТ.

Он возглавил жюри десятого конкурса «Молодые голоса Сургута», который прошел 22 апреля на сцене Городского культурного центра.

Участники старались перепеть друг друга, произвести впечатление на зрителей и конкурсную комиссию своим талантом.

В конкурсе о себе заявили более 60 молодых исполнителей в возрасте от 16 до 25 лет – это участники коллективов учреждений культуры города, учреждений дополнительного и среднего образования, а также частных вокальных школ.

На Гала-концерте выступили лучшие из лучших и в торжественной обстановке город узнал имена самых талантливых молодых исполнителей Сургута. Гран-при конкурса завоевала Марина Яковлева. Лауреатом I степени в номинации солисты от 16 до 19 лет стала Усманова Валерия. В этой же возрастной категории Лауреатом I степени стал Образцовый художественный коллектив вокальный ансамбль «Альтус».

В номинации солисты от 20-25 лет награду Лауреата II степени разделили Умарова Анастасия и Симкина Елена. Дипломом Лауреата II степени среди ансамблей награжден Образцовый художественный коллектив вокальный ансамбль «Факультет».