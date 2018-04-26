​Рейтинг самых оплачиваемых профессий в Югре за апрель 2018 года

HeadHunter составил рейтинг самых привлекательных и высокооплачиваемых вакансий, размещенных на hh.ru в Югре за апрель 2018 год.

В топ-5 наиболее востребованных сфер у работодателей Югры вошли: «Продажи» (40% от общего рынка вакансий), «Банки, инвестиции, лизинг» (13%), «Административный персонал» (9%), «Строительство, недвижимость» (9%) и «Транспорт, логистика» (9%).

Самой «дорогой» вакансией апреля стало предложение для риелтора по продажам жилой недвижимости с вознаграждением от 150 000 рублей.

При этом, размер средней заработной платы в Ханты-Мансийском АО за апрель составил 45 000 рублей. Если же посмотреть на зарплаты, в два раза превышающие среднее вознаграждение по Югре, то больше всего вакансий с вознаграждением от 90 000 рублей в апреле наблюдались в сферах: «Продажи», «Строительство», «Рабочий персонал» и «Банки».