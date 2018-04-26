​В СурГПУ пройдут соревнования по волейболу в зачёт окружной Универсиады

27, 28 и 29 апреля в спортивном зале КСК СурГПУ (ул. Артёма, 9) состоятся соревнования по волейболу в рамках XIX Универсиады студентов образовательных организаций высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018 году.
Окружная Универсиада проводится в два этапа, в соответствии с программой. I этап – апрель-май в Сургуте на базе СурГУ и СурГПУ, II этап – 27-30 сентября - в Ханты-Мансийске.
В программу Универсиады включены следующие виды спорта: волейбол, баскетбол, настольный теннис, гиревой спорт, лыжные гонки, плавание, шахматы, лёгкая атлетика и мини-футбол.
Расписание игр:
27 апреля, спортивный зал №2
- 16:00 – СурГПУ – СурГУ (девушки)
- 18:00 – СурГПУ – СурГУ (юноши)
28 апреля, спортивный зал №2
- 09:00 – СурГУ – ЮГУ (юноши)
- 10:30 – СурГУ – ЮГУ (девушки)
- 12:00 – СурГПУ – НГГУ (юноши)
- 13:30 – СурГПУ – ЮГУ (девушки)
29 апреля 2018г. спортивный зал №2
- 10:00 – НГГУ – ЮГУ (юноши)
- 11:30 – СурГПУ – ЮГУ (юноши)
- 13:00 – СурГУ – НГГУ (юноши)
Приглашаем болельщиков поддержать команду своего университета.
Бизнес молодых в Сургуте. Директор юридического центра «Пенсия тут» Татьяна Конина // 28 апреля в 13.00