​В СурГПУ пройдут соревнования по волейболу в зачёт окружной Универсиады

27, 28 и 29 апреля в спортивном зале КСК СурГПУ (ул. Артёма, 9) состоятся соревнования по волейболу в рамках XIX Универсиады студентов образовательных организаций высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018 году.

Окружная Универсиада проводится в два этапа, в соответствии с программой. I этап – апрель-май в Сургуте на базе СурГУ и СурГПУ, II этап – 27-30 сентября - в Ханты-Мансийске.

В программу Универсиады включены следующие виды спорта: волейбол, баскетбол, настольный теннис, гиревой спорт, лыжные гонки, плавание, шахматы, лёгкая атлетика и мини-футбол.

Расписание игр:

27 апреля, спортивный зал №2

16:00 – СурГПУ – СурГУ (девушки)

18:00 – СурГПУ – СурГУ (юноши)

28 апреля, спортивный зал №2

09:00 – СурГУ – ЮГУ (юноши)

10:30 – СурГУ – ЮГУ (девушки)

12:00 – СурГПУ – НГГУ (юноши)

13:30 – СурГПУ – ЮГУ (девушки)

29 апреля 2018г. спортивный зал №2

10:00 – НГГУ – ЮГУ (юноши)

11:30 – СурГПУ – ЮГУ (юноши)

13:00 – СурГУ – НГГУ (юноши)

Приглашаем болельщиков поддержать команду своего университета.