​Волонтёры СурГПУ помогали в организации международной выставки кошек в Сургуте

Педагогический отряд СурГПУ «Содружество» по просьбе координаторов регионального отделения Российского движения школьников принял участие в организации XVIII Международной выставки AFC кошек всех пород «Удивительные кошки» в Сургуте.

Для участников выставки, которая прошла 15 апреля в ТРЦ «Агора», активисты разработали большую развлекательную программу: концерт творческих коллективов Центра детского творчества, мастер-классы и игры для самых маленьких. Активное участие в организации концертной программы приняли школьный актив города, школьный волонтёрский корпус и педагогический отряд СурГПУ «Содружество».

Девочки «Содружества» провели концертно-игровую программу для детей и взрослых, попробовали себя в роли ведущих. Они представляли публике детские коллективы Центра детского творчества, проводили конкурсы и викторины: «Кто сказал: МЯУ?», «Аукцион кличек», «Что вы знаете о кошках?». Кроме того, студентки устроили конкурс постов от заводчиков породистых кошек в социальной сети ВКонтакте «Просто о кошках», который организовали РО РДШ и кинолого-фелинологический клуб «Гранд+».