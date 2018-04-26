​Четыре сургутянки из женского БК «Университет Югра» приглашены в в Студенческую сборную России

В казане завершился «Ласт-16» Лиги Белова среди женских команд.

По итогам которого, женская баскетбольная команда «Университет-Югра» вошла в топ-8 команд России из 350 участвующих.

Команда остановилась в шаге от Суперфинала Ассоциации Студенческого Баскетбола и выбыла из соревнований, а по результатам сезона четыре игрока команды: Сафронова Дарья, Мальгинова Полина, Новоселова Анастасия и Баландина Валерия были приглашены в Студенческую сборную России.

Справка:

ЛАСТ-16 – всероссийский плей-офф с участием 16 лучших мужских и женских команд, после каждого матча проигравшая команда выбывает из соревнований.