​Ущерб от попыток Роскомнадзора заблокировать Telegram оценен в миллиард долларов

По оценке, компании-разработчика программного обеспечения Flexbby, российские компании могут потерять миллиард долларов из массовых блокировок Роскомнадзора, пишет Meduza.

Фирма подсчитала, что от действий ведомства пострадало около 400 российских компаний, которые пользуются услугами облачных сервисов Google и Amazon. В результате у этих компаний начались сбои в работе хранилищ, приложений, систем искусственного интеллекта, геолокации, платежей, работы с банками, обслуживания клиентов и других.

Потери самих Google и Amazon оценили в 940 миллионов долларов по итогам года. «Это самый пессимистичный сценарий», — заметил глава Flexbby Андрей Прокофьев.