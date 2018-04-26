​Хирурги Югры делают новые операции при раке лёгкого – более технологические и менее травматичные

Югорчанам доступны новейшие технологии хирургических операций при раке легкого. Как рассказал siapress.ru руководитель онкологического центра БУ «Сургутская окружная клиническая больница» Алексей Аскарин, его специалисты освоили новые технологии радикальных торакоскопических операций. Их особенность в том, что врачи не «вскрывают» грудную клетку пациента, а делают прокол, и далее оперируют через него при помощи эндоскопических инструментов. В итоге получается меньше травматичности, послеоперационных осложнений и боли, вплоть до того, что пациент может самостоятельно ходить и неплохо себя чувствовать уже в день операции. То есть выписка из больницы и возвращение к нормальной жизни происходит кратно быстрее, чем раньше.

Этим новым технологическим образом в Сургутской ОКБ уже провели пять операций по удалению части легкого, все они прошли успешно.

Напомним, что в Югре действует региональная программа по развитию здравоохранения, в которой на развитие технологий по лечению рака направлено около 4 млрд рублей на пять лет. В 2017 году на эти цели было направлено почти 500 млн рублей.