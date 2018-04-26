В Югре начался сезон клещей, пишет ugra-tv.

Обычно они активизируются, когда температура воздуха поднимается выше 7°С. Живут клещи в траве и на низких кустарниках. Причём не только в лесу, но и в городских парках. Клещи могут переносить опасные для человека болезни.

В округе уже определены компании, которые будут проводить аккарицидную обработку. Специалисты приступят к работе, как только сойдёт снег.

Медики призывают югорчан позаботиться о своём здоровье и заранее поставить прививку. Кроме того, следует соблюдать осторожность в лесу и на дачах.