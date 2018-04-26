Скоропостижно скончался гендиректор ООО «Вита-страхование» Александр Фесенко

24 апреля на 48-м году жизни скоропостижно скончался генеральный директор ООО «Вита-страхование» Александр Фесенко. Вся его профессиональная деятельность была связана со страхованием, начиная от должности ведущего специалиста в ООО «Сургутнефтегаз», затем Александр Геннадьевич был заместителем генерального директора Страхового общества «Сургутнефтегаз-Жизнь», и далее возглавил его. Коллеги и партнеры по бизнесу выражают соболезнования близким Александра Фесенко. Гражданская панихида состоится 26 апреля с 13 00 до 14 00 в прощальном зале на Энергетиков 14/2 (территория СОКБ).