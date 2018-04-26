​Владимир Якушев рассказал, как Тюменская область борется с «утечкой мозгов» из региона

На прошедших в Тюмени «Губернаторских чтениях» Владимир Якушев особо подчеркнул, что сегодня «главное – не нефть, не золото, а мозги», и задача власти – бороться с отъездом умной и перспективной молодежи из региона. В этом вопросе ключевую роль играет комфортная среда и возможность для досуга и самореализации, передает слова губернатора «Тюменская линия».

«Если у нас не будет скверов, мест отдыха, библиотек, школ, детских садов и другой жизненно важной социальной инфраструктуры молодые ребята будут отдавать предпочтение Москве, Санкт-Петербургу, зарубежным странам, – констатировал Владимир Якушев. – Даже если мы предложим им зарплату в три раза выше, но у молодежи не будет возможности качественно потратить эти деньги, их будет сложно удержать на месте».

Поэтому теме благоустройства в области уделяется особое внимание, и инвестиции в комфортную среду, по сути, становятся долгосрочным вложением в человеческий капитал. А таких инвестиций в регионе много: только за 2017 года в Тюмени прошла масштабная реконструкция площади 400-летия, завершено строительство набережной на правом берегу Туры, появились два больших парка – «Затюменский» и «Гилевская роща». Кроме этого, идет активная модернизация дворов, в том числе, в новых микрорайонах, за счет застройщиков.