​Минобрнауки потребовало восстановить доступ к научным ресурсам, заблокированным из-за Роскомнадзора

Совет по науке при Минобрнауки опубликовал заявление, в котором потребовал восстановить доступ к научным интернет-ресурам, которые оказались заблокированы в следствие попыток Роскомнадзора заблокировать Telegram, пишет Meduza.

Совет заявляет, что в перечень заблокированных ресурсов вошли более десятка таких сайтов, «крайне важных для научной работы». «Серьезнейший ущерб» работе ученых наносят, в частности, перебои с доступом к ресурсу идентификации научных статей dx.doi.org, без которого невозможна полноценная научная работа, говорят ученые.

«Совет считает, что именно Роскомнадзор, а не конкретные Интернет-провайдеры, несет всю полноту ответственности за сложившуюся ситуацию. <…> Срыв научной работы во всей стране — слишком высокая цена за неуклюжую попытку исполнения судебного решения в отношении одной компании», — сказано в заявлении.