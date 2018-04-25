​Левада-центр: более 80 процентов россиян одобряют деятельность Путина

Согласно результатам опроса «Левада-центра», более 80 процентов респондентов одобряют деятельность президента России Владимира Путина, пишет «Интерфакс».

При этом отмечается, что более половины респондентов не одобрили работу премьер-министра Дмитрия Медведева.

На вопрос «Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Владимира Путина на посту президента России?», 82 процента респондентов дали положительную оценку деятельности нынешнего главы государства. На вопрос «Вы в целом одобряете деятельность Дмитрий Медведева на посту председателя правительства России?» 42 процента респондентов дали положительных ответов, отрицательных же было 57 процентов.