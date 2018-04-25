​Сургутская служба отлова на следующей неделе усыпит 24 собаки, если для них не найдется хозяев

В период с 19 по 21 апреля службой отлова безнадзорных животных ИП Давлетов было поймано 24 собаки, две из них щенки. Псы были найдены в районе следующих адресов: 6-ая Линия; АЗС «Лукоил» по улице Гагарина; улица Школьная, 19; Нагорная, 5; Островского, 30; Меллик-Карамова, 28/3; Аграрная, 7.

Собственники могут забрать своих животных в пункте передержки по адресу Белый Яр, улица Таёжная, 26А, в будние дни с 17.00 до 19.00 и в субботу с 11.00 до 13.00. Напомним, по истечению 10 дней с момента отлова, служба имеет право на усыпление псов.