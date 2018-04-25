​В сургутском краеведческому музее пройдет культурная акция «Ночь в музее» // ПРОГРАММА

19 мая с 18.00 до 02.00 ч. на всех площадках Сургутского краеведческого музея пройдёт культурная акция «Ночь в музее».
В год 55-летия Сургутского краеведческого музея программа акции названа «Ночная смена» и посвящается работе музейщиков, их огромному вкладу в сохранение истории нашего Отечества.
Горожан ожидает интересная программа: участники акции, знакомясь с историей нашего региона, попробуют себя в роли охотников, рыбаков, строителей острога, первооткрывателей нефтяных месторождений. Перед участниками и гостями акции развернётся яркий красочный калейдоскоп исторических событий, связанных с развитием и становлением Сургута. Увлекательные и познавательные экскурсии тесно переплетутся с интереснейшими играми, конкурсами, презентациями культурных новинок, мастер-классами, просмотром тематического видео, выступлениями инструментальных групп и множеством сюрпризов. Только в эту ночь предоставляется уникальная возможность посетить все структурные подразделения музея по единому входному билету и побывать в святая-святых – фондохранилищах музея.
Программа:
I-й этаж
- 18.00 – торжественное открытие акции «Ночь в музее».
- 18:30 – экскурсии по выставкам: «Государственная граница. История в лицах и судьбах», «#ЯВОЛОНТЁР».
- 19.00 – автобусные экскурсии:
- Маршрут №1: Музейный центр – «Дом Ф.К. Салманова» - Центр патриотического наследия – «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова» – Музейный центр.
- Маршрут №2: Музейный центр – «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова» - Центр патриотического наследия - «Дом Ф.К. Салманова» - Музейный центр.
- 19:20 – квест «Задача с тремя неизвестными» по выставке «Государственная граница. История в лицах и судьбах».
- 20:05 – просмотр социальных роликов «Истории со смыслом».
- 20:20 – интерактивная программа для детей «ЛикБез для Потеряшек» от руководителя общественного объединения «Поиск пропавших детей» Андрея Аиткулова.
- 20:50 – презентация проекта «Интерактивное чтение. Тимур и его команда».
- 21:10 – конкурс «Музейный экспонат».
- 21:30 - награждение от ведущего.
- 21:45 – образовательная мастерская «Экология для ленивых».
- 22:00 – викторина «Лики культуры».
- 22.00 - автобусные экскурсии:
- Маршрут №1: Музейный центр – «Дом Ф.К. Салманова» - Центр патриотического наследия – «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова» – Музейный центр.
- Маршрут №2: Музейный центр – «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова» - Центр патриотического наследия - «Дом Ф.К. Салманова» - Музейный центр.
- 22:30 – концерт кавер-бэнда «Квартет имени Крылова».
- 23:30 – ночной киносеанс.
II-й этаж
- 18.30 – экскурсия по экспозиции «Перекрёсток времён».
- 19.00 – занятие «Путь стрелы» в экспозиции «Перекрёсток времён».
- 19.00 – занятие «Лесная этика» в экспозиции «Любопытное соседство».
- 20.00 – интерактивная экскурсия по экспозиции «Перекрёсток времён».
- 20.00 -занятие «Что нам стоит дом построить» в экспозиции «Любопытное соседство».
- 21.30 – занятие «Путь стрелы» в экспозиции «Перекрёсток времён».
- 21.30 – занятие «Лесная этика» в экспозиции «Любопытное соседство».
- 23.00 – интерактивная экскурсия по экспозиции «Перекрёсток времён».
- 23.00 – просмотр советских мультфильмов в экспозиции «Любопытное соседство».
- 00.30 - мастер-класс «Этно-сувенир своими руками» в экспозиции «Перекрёсток времён».
- 01.00 – 02.00 – экскурсии по экспозиции «Перекрёсток времён».
О инвестиционных проектах Сургутского района расскажет зампредседателя комитета экономразвития Елена Мельникова // ONLINE 28 апреля в 10.00