​В сургутском краеведческому музее пройдет культурная акция «Ночь в музее» // ПРОГРАММА

19 мая с 18.00 до 02.00 ч. на всех площадках Сургутского краеведческого музея пройдёт культурная акция «Ночь в музее».

В год 55-летия Сургутского краеведческого музея программа акции названа «Ночная смена» и посвящается работе музейщиков, их огромному вкладу в сохранение истории нашего Отечества.

Горожан ожидает интересная программа: участники акции, знакомясь с историей нашего региона, попробуют себя в роли охотников, рыбаков, строителей острога, первооткрывателей нефтяных месторождений. Перед участниками и гостями акции развернётся яркий красочный калейдоскоп исторических событий, связанных с развитием и становлением Сургута. Увлекательные и познавательные экскурсии тесно переплетутся с интереснейшими играми, конкурсами, презентациями культурных новинок, мастер-классами, просмотром тематического видео, выступлениями инструментальных групп и множеством сюрпризов. Только в эту ночь предоставляется уникальная возможность посетить все структурные подразделения музея по единому входному билету и побывать в святая-святых – фондохранилищах музея.

Программа:

I-й этаж

18.00 – торжественное открытие акции «Ночь в музее ».

торжественное открытие акции ». 18:30 – экскурсии по выставкам: «Государственная граница. История в лицах и судьбах», «#ЯВОЛОНТЁР».

экскурсии по выставкам: 19.00 – автобусные экскурсии :

– : Маршрут №1: Музейный центр – «Дом Ф.К. Салманова» - Центр патриотического наследия – «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова» – Музейный центр.

Музейный центр – «Дом Ф.К. Салманова» - Центр патриотического наследия – «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова» – Музейный центр. Маршрут №2: Музейный центр – «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова» - Центр патриотического наследия - «Дом Ф.К. Салманова» - Музейный центр.

Музейный центр – «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова» - Центр патриотического наследия - «Дом Ф.К. Салманова» - Музейный центр. 19:20 – квест «Задача с тремя неизвестными» по выставке «Государственная граница. История в лицах и судьбах».

квест по выставке «Государственная граница. История в лицах и судьбах». 20:05 – просмотр социальных роликов «Истории со смыслом».

– просмотр социальных роликов «Истории со смыслом». 20:20 – интерактивная программа для детей «ЛикБез для Потеряшек» от руководителя общественного объединения «Поиск пропавших детей» Андрея Аиткулова.

– интерактивная программа для детей от руководителя общественного объединения «Поиск пропавших детей» Андрея Аиткулова. 20:50 – презентация проекта «Интерактивное чтение. Тимур и его команда».

презентация проекта 21:10 – конкурс «Музейный экспонат».

конкурс 21:30 - награждение от ведущего.

- 21:45 – образовательная мастерская «Экология для ленивых» .

– образовательная мастерская . 22:00 – викторина «Лики культуры».

викторина 22.00 - автобусные экскурсии :

- : Маршрут №1: Музейный центр – «Дом Ф.К. Салманова» - Центр патриотического наследия – «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова» – Музейный центр.

Музейный центр – «Дом Ф.К. Салманова» - Центр патриотического наследия – «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова» – Музейный центр. Маршрут №2: Музейный центр – «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова» - Центр патриотического наследия - «Дом Ф.К. Салманова» - Музейный центр.

Музейный центр – «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова» - Центр патриотического наследия - «Дом Ф.К. Салманова» - Музейный центр. 22:30 – концерт кавер-бэнда « Квартет имени Крылова».

– концерт кавер-бэнда « 23:30 – ночной киносеанс.

II-й этаж