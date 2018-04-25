Полицейские нашли краснодарца-мошенника, обманувшего местного жителя

Полицейские Сургутского района поймали дистанционного мошенника — жителя Краснодарского края. Он в декабре прошлого года обманул 46-летнего жителя Сургутского района.

Потерпевший на одном из сайтов бесплатных объявлений нашел информацию о продаже винтовки, перечислил более 52 тысяч рублей за товар. После получения денег на свою банковскую карту, краснодарец больше не выходил на связь.

Мошенник, кстати, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Теперь ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.