​В июне перестанут быть тайной некоторые сведения о налогоплательщиках

С 1 июня этого года ФНС России начнет публиковать в открытом доступе на сайте nalog.ru следующие данные о налогоплательщиках:

о недоимке и задолженности по пеням и штрафам;

о налоговых правонарушениях и ответственности за них;

о специальных налоговых режимах;

об участии в консолидированной группе налогоплательщиков;

о среднесписочной численности работников, уплаченных налогах и сборах, доходах и расходах компании по бухгалтерской отчетности.

Сведения о налоговых нарушениях, сумме недоимки и задолженности опубликуют по состоянию на 31 декабря 2017 года, о неоплаченных штрафах и наличии недоимки — по состоянию на 1 мая текущего года.