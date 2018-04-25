​В июне перестанут быть тайной некоторые сведения о налогоплательщиках

С 1 июня этого года ФНС России начнет публиковать в открытом доступе на сайте nalog.ru следующие данные о налогоплательщиках:
- о недоимке и задолженности по пеням и штрафам;
- о налоговых правонарушениях и ответственности за них;
- о специальных налоговых режимах;
- об участии в консолидированной группе налогоплательщиков;
- о среднесписочной численности работников, уплаченных налогах и сборах, доходах и расходах компании по бухгалтерской отчетности.
Сведения о налоговых нарушениях, сумме недоимки и задолженности опубликуют по состоянию на 31 декабря 2017 года, о неоплаченных штрафах и наличии недоимки — по состоянию на 1 мая текущего года.
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