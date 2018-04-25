​Центральная библиотека Сургута проводит просмотр фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»

29 апреля, в 18 часов в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина состоится просмотр художественного фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». По завершении просмотра - В планах –режиссёр фильма Александр Хант ответит на вопросы зрителей.
Основная цель акции – с помощью киноискусства привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью, продемонстрировать их потенциальные возможности и разнообразие интересов. Фестиваль также призван дать людям с инвалидностью конкретные примеры активной жизни и реализованных возможностей.
Место проведения: Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина (ул. Республики, 78/1).
Вход свободный.
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