​Центральная библиотека Сургута проводит просмотр фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»

29 апреля, в 18 часов в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина состоится просмотр художественного фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». По завершении просмотра - В планах –режиссёр фильма Александр Хант ответит на вопросы зрителей.

Основная цель акции – с помощью киноискусства привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью, продемонстрировать их потенциальные возможности и разнообразие интересов. Фестиваль также призван дать людям с инвалидностью конкретные примеры активной жизни и реализованных возможностей.

Место проведения: Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина (ул. Республики, 78/1).

Вход свободный.