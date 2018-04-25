​Главный кадровик Сургутнефтегаза дал советы студентам СурГПУ

21 апреля на факультете управления Сургутского педагогического университета начальник управления по работе с кадрами ОАО «Сургутнефтегаз» Руслан Куза провёл встречу со студентами направлений «Экономика», «Управление персоналом» и «Управление качеством», рассказав о перспективах их трудоустройства после окончания университета.

Сначала Руслан Куза «погонял» ребят по трудовому законодательству, проверив их знания ТК. Специалист подчеркнул важность соответствия компетенций выпускников требованиям рынка и профессиональных стандартов. Р. Куза напомнил студентам об их персональной ответственности за формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Слушатели поняли, как их будут оценивать в процессе трудоустройства. Важным для будущих специалистов стало осознание того, что в процессе поиска работы нет мелочей. Надо серьёзно подготовиться к встрече с работодателем, качественно написать резюме и, конечно, надо обладать знаниями, умениями и опытом в сфере профессиональной деятельности.

Руслан Ростиславович рассказал о важнейших тенденциях в кадровой политике ОАО «Сургутнефтегаз», о создании системы оценки квалификации специалистов, о центре оценки, о программных продуктах, которые разрабатываются для локальной сети СНГ, и об инновациях в области управления персоналом.

Студенты задали свои вопросы, прежде всего, их интересовала возможность трудоустройства в подразделения Сургутнефтегаза. Начальник управления по работе с кадрами считает, что шанс есть у каждого, но важно доказать «почему именно вам должны отдать предпочтение», так как предложение рабочей силы на рынке труда превышает спрос. Руслан Куза отвечал на вопросы развернуто и интересно. Студенты имели возможность пообщаться с современным руководителем, профессионалом в области управления персоналом.

В завершение встречи гость объявил конкурс на лучший вопрос, который пришлют ему слушатели в течение недели, наградой станут книги в области управления, которые он представил студентам.