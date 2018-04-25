​Курортные сборы в Крыму перенесены на следующий год

Государственный совет Крыма отложил начало эксперимента с курортным сбором на 2019 год, пишет «Интерфакс».

«Внести в статью 3 закона Республики Крым от 30 ноября 2017 года "О введении курортного сбора" следующее изменение: слова "с 1 мая 2018 года" заменить словами "с 1 мая 2019 года», – говорится в документе.

Дополнительное время будет затрачен для формирования реестра операторов курортного сбора, разработки и внедрения системы учета его плательщиков, законодательного урегулирования ответственности за отказ от уплаты денег.

«У Крыма будет год запаса для подготовки. Появится возможность начать чуть позже, чтобы получить более выраженный эффект от эксперимента», – заявлял ранее министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.