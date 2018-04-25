​За последние четыре года в России стало вдвое больше учителей, работающих на две ставки

По данным мониторнга, проведенного центром экономики непрерывного образования института прикладных экономических исследований РАНХиГС, в России за последние четыре года стало вдвое больше учителей, работающих на две ставки, пишет Meduza.

В 2014 о работе на две ставки рассказывали 7,3 процента опрошенных учителей, в 2015 году данный показатель был на уровне 6,9 процента, а в 2017 достиг 13,8 процента. При этом еще 46,2 процента учителей, принимающих участие в опросе рассказали, что работаю на полторы ставки. О работе на одну зарплату заявили 37,5 процента преподавателей.

Также некоторые учителя рассказали, что занимаются подработкой вне школы. Таким образом подрабатывают 18,1 процента преподавателей, еще 28 процентов делают это «время от времени».