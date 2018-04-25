​Совпадение? В Тюменской области за десять лет стало больше спортивных объектов для детей, и подростковая преступность упала вдвое

В Тюменской области, которая в течение нескольких лет занимает высшие строчки федерального рейтинга доступности спорта детям, за десять лет вдвое снизилась подростковая преступность.

По словам замгубернатора, директора департамента социального развития региона Ольги Кузнечевских, приведенным «Тюменской линией», за несколько лет в области построены более 200 спортивных объектов, в итоге три четверти детей в возрасте с 6 до 15 лет могут заниматься в спортивных секциях. Всего же в регионе есть 3,5 тысяч спортивных сооружений, куда регулярно ходят 122 тысячи детей – почти десять процентов всего населения области.

Кроме того, в Тюменской области полностью закрыт вопрос с обеспеченностью местами в детсадах для возраста от 3 до 7 лет, а в целом уровень обеспеченности дошкольными учреждениями достигает 86 процентов. Дополнительным образованием охвачены так же 86 процентов. И при этом почти 94 процента детей пользуются возможностью отдыхать на территории региона.