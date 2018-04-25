​Во время проведения ЧМ-2018 в Москве ограничат продажу алкоголя и любых напитков в стеклянной таре

В Москве во время проведения чемпионата мира по футболу будет введено ограничение на продажу и потребление алкоголя на определенных территориях, пишет Meduza со ссылкой на заявление замглавы департамента региональной Кирилла Малышкина.

Заперт будет действовать не только в дни проведения матчей, но и перед ними, а также будет распространяться не только на алкоголь, но и на любые напитки в стеклянной таре, отметил Малышкин.

Мэр Москвы Сергей Собянин в свою очередь рассказывал, что во время ЧМ-2018 вокруг стадионов, тренировочных баз, фан-зон и других ключевых объектов чемпионата будет введен особый режим безопасности.