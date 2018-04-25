​Учёные СурГПУ представили губернатору Югры результаты работы по сопровождению детей с аутизмом

23 апреля состоялось заседание Совета по делам инвалидов при губернаторе Югры, в рамках которого были рассмотрены вопросы о динамике детской инвалидности, сопровождении детей с аутизмом, реабилитации инвалидов средствами физической культуры и спорта.

Заседание прошло на базе пяти городов: Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Нягани и Мегиона.

Сургут представляли научные сотрудники педагогического университета: Наталья Рассказова, руководитель Ресурсного центра образовательных технологий по работе с детьми, имеющими особенности развития, и Ольга Богатая, председатель Ханты-Мансийского территориального отделения Специальной Олимпиады России.

- СурГПУ активно взаимодействует с общественными и образовательными организациями региона, - сообщила Наталья Рассказова. - Научные сотрудники проводят курсы повышения квалификации, экспертизу образовательных программ, разрабатывают методические рекомендации, консультируют родителей и педагогов, обучающих детей с особенностями развития. Особенно актуальными являются вопросы: ранняя диагностика и помощь особым детям в возрасте до трёх лет; послешкольное сопровождение молодых инвалидов; кадровое обеспечение сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра. Мы предложили активизировать деятельность по развитию эффективного социального партнёрства, расширить перечень направлений подготовки и профессиональной переподготовки педагогов по работе с детьми с аутизмом.