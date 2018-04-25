​Медицинскую реабилитацию получают почти 9 из 10 детей-инвалидов Югры. Наталья Комарова требует, чтобы было 10 из 10

Необходимой медицинской реабилитацией охвачены 86 процентов детей с ограниченными возможностями здоровья в Югре, но этого недостаточно, считает губернатор Наталья Комарова. На совете по делам инвалидов она дала задание департаменту здравоохранения довести уровень охвата реабилитацией до 100 процентов.

Наталья Комарова уделила особое внимание тому, что Югра стала первым регионом, который реализует концепцию комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра. «В Югре формируется сеть опорных реабилитационных, образовательных центров, обеспечивающих работу с детьми, имеющими особенности развития», – приводит слова губернатора департамент общественных и внешних связей.

«СурГПУ активно взаимодействует с общественными и образовательными организациями региона, – рассказала siapress.ru руководитель ресурсного центра СурГПУ Наталья Рассказова. – Особенно актуальными являются вопросы: ранняя диагностика и помощь особым детям в возрасте до трёх лет; послешкольное сопровождение молодых инвалидов; кадровое обеспечение сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра. Мы предложили активизировать деятельность по развитию эффективного социального партнёрства, расширить перечень направлений подготовки и профессиональной переподготовки педагогов по работе с детьми с аутизмом».