​Сургутянка Э. Санторо признана лучшим врачом офтальмологом Югры

Завершился второй этап ежегодного Всероссийского конкурса среди врачей. По его итогам Элина Юрьевна Санторо, врач БУ «Сургутская окружная клиническая больница», названа лучшим офтальмологом Югры 2017 года.

В своей работе, представленной на суд компетентного жюри, Элина Юрьевна рассказала о хирургической работе стационара, сложных высокотехнологичных операциях, которые проводятся в офтальмологическом отделении больницы, проанализировала хирургическую деятельность, поделилась опытом и результатами лечения заболеваний органов зрения в Сургутской окружной клинической больницы.