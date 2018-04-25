Еще один шаг в будущее: в Югре ставят высокотехнологичные лифты

До конца года в Сургуте заменят 182 лифта. Демонтажу подлежат подъемники, установленные еще в 80-90-е годы. Теперь в многоквартирных домах и высотных офисах устанавливают «умное» оборудование. По заданию лифтовой компании связисты подключают кабины к мобильному 4G-интернету.

80% городских жителей ежедневно пользуются лифтом. Одна кабина в девятиэтажном доме совершает более 20 тысяч поездок в месяц. Следить за исправностью более пятисот лифтов Югры помогают SIM‑карты «МегаФона». Такие системы установлены в домах жилого комплекса «Новин» и ледовом дворце в Сургуте, в Югорском государственном университете и Шахматной академии в Ханты-Мансийске, в окружной больнице и в ТЦ «Оазис Плаза» в Нягани.

«Для скоростной передачи данных от лифта в единую диспетчерскую 4G-интернет используется не только в новостройках, но и в домах со стажем. Благодаря интернет-подключению повышается безопасность жителей при пользовании подъемником. Управление оборудованием с помощью SIM-карт все более популярно: в Югре за последний год стало на 60% больше компаний, которые перевели технику в онлайн-режим», – отметил Али Хасматулин, руководитель по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» в Югре и на Ямале.

«Благодаря мобильному подключению мы можем удаленно отслеживать работоспособность лифта, блокировку дверей кабины и шахты, несанкционированное проникновение в машинное помещение, самое главное – обеспечиваем двустороннюю переговорную связь кабины с диспетчерской. Все события отражаются на мониторе у диспетчера. А в случае возникновения аварийных ситуаций, ликвидировать их удается максимально быстро», – рассказал вице-президент по вопросам эксплуатации оборудования группы компаний «Импорт-Лифт» Игорь Маслов.

Для безопасности в лифтах эксперт советует следовать нескольким рекомендациям: