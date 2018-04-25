​Тюменская область выделяет сотни миллионов рублей на поддержку птицеводства

Недавно мы писали о том, что производство куриных яиц в Тюменской области приближается к 1,5 млрд штук в год, то есть почти 1000 на одного жителя региона. Это происходит благодаря созданию условий для работы и поддержке от правительства региона. На прошедшем в Тюменской областной думе совещании, посвященном развитию птицеводства, были озвучены цифры этой поддержки: в 2016 году птицефабрики получили почти 400 млн рублей из бюджета, из них более 250 млн рублей – на модернизацию и технологическое оснащение, пишет «Тюменская линия». Объемы средств, которые были направлены бюджетом в 2017 году, пока не уточнены, но за первые восемь месяцев года птицеводческий бизнес получил поддержку на более чем 100 млн рублей.

Все это позволяет крупным фабрикам быстро модернизировать свои производства, улучшать качество продукции и создавать новые рабочие места. Так, фабрика «ПРОДО Тюменский бройлер» увеличит объемы мясной продукции более чем на четверть (по сравнению с 2016 годом) к 2020 году. Поддержка региона позволила открыть первое в «большой» Тюменской области крупное производство индейки – 10 тысяч тонн в год.

Грамотная политика по привлечению инвестиций и поддержке бизнеса позволили агропромышленному комплексу Тюменской области впервые за многие годы показать рост выше, чем в среднем по России, подвел итоги 2017 года губернатор Владимир Якушев.