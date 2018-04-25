В Югре заработал портал соцуслуг. Что в нем можно сделать?

В тестовом режиме начал работу окружной пилотный проект социальных инноваций в сфере социального обслуживания граждан — Портал соцуслуг.

Тут югорчане могут ознакомиться с реестром организаций и индивидуальных предпринимателях, которые предоставляют соцуслуги (социальное такси, сиделки для тяжелобольных граждан, присмотр за детьми) и узнать их стоимость.

Так, например, выбрав в меню город нахождения — Сургут, в списке организаций, оказывающих услугу соцтакси, находится 17 предложений с различной стоимостью (поминутная, почасовая или единовременная оплата).

В услугах сиделок есть как предложения комплексной помощи по уходу за тяжелобольным, так и отдельные направления — кормление, гигиенические услуги, уборка жилья и прочее.

Также на портале размещены нормативно-правовые акты, актуальные новости и рейтинг поставщиков.

Портал social86.ru создан для повышения качества и доступности соцуслуг в округе, дает условия для легализации самозанятости югорчан, предоставляя доступ к бюджетным средствам.

Напомним, югорчане, признанные в установленном порядке безработными, могут получить бесплатное дополнительное образование по уходу за тяжелобольными людьми в образовательных организациях округа.