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​Сбербанк провел первую в России кредитную сделку со счетами эскроу

24 апреля 2018 года, Москва — Сбербанк первым в России предоставил проектное финансирование с использованием счетов эскроу. Кредитная линия на 1,2 млрд рублей была открыта девелоперской компании «Брусника» для строительства новой очереди квартала «Новин» в Тюмени.

Счет эскроу — специальный счет условного депонирования, на котором аккумулируются денежные средства до выполнения определенных обязательств. На данный счет покупатель квартиры вносит денежные средства единовременно или в рассрочку. Банк блокирует средства до окончания строительства и перечисляет их застройщику после передачи квартиры. Этот механизм обеспечивает защиту средств покупателей, так как списание средств со счета эскроу возможно только после завершения строительства объекта недвижимости.

Использование счетов эскроу при покупке жилья на этапе строительства широко распространено в других странах. В России этот инструмент только набирает популярность и становится важной частью механизма минимизации рисков граждан.

Это первая сделка по новой системе финансирования жилищного строительства. Согласно уже принятым и запланированным поправкам к Федеральному закону №214-ФЗ, в течение трех лет произойдет переход на банковское финансирование с применением счетов эскроу. В соответствии с утвержденной Правительством РФ дорожной картой к середине 2019 года таких сделок должно быть уже не менее 30 % от общего числа зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), а к концу 2020 года — до 95 % ДДУ.

«Для нас заключение первой сделки является знаковым событием, так как мы понимаем всю важность изменений законодательства как для застройщиков, так и для покупателей квартир и своевременно реагируем на меняющиеся условия рынка, — говорит директор дивизиона Сбербанка ʺКредитные продукты и процессыʺ Сергей Бессонов.При этом мы не собираемся останавливаться на достигнутом и по окончании пилотного проекта будем далее совершенствовать продукт».

С 1 июля дивизион ʺКредитные продукты и процессыʺ Сбербанка предполагает запустить новый специальный кредит для модели с использованием счетов эскроу. Доля средств банка в такой структуре финансирования проекта составит до 85 %. А ставка по кредиту будет более низкой, чем предлагается девелоперам сегодня. Так, для компании «Брусника» в рамках первого пилотного проекта она может составить 5–7 % годовых, в зависимости от объема продаж квартир с использованием счетов эскроу.

«Генеральный замысел государства — в ближайшие несколько лет полностью заместить деньги граждан банковским финансированием, — считает руководитель компании ʺБрусникаʺ Алексей Круковский. — Вариант привлечения средства граждан с использованием счетов эскроу является развитием этих идей. Для Брусники и Сбербанка это обычна практика по тестированию новых финансовых инструментов для строительной отрасли. Поэтому нет ничего удивительного в том, что этот механизм финансирования мы запускаем, не дожидаясь наступления 1 июля».

«Брусника» — девелоперская компания, которая специализируется на строительстве демократичного городского жилья в крупных городах России. Сегодня Брусника ведёт строительство в Екатеринбурге, Новосибирске, Тюмени, Сургуте и в Московской области.


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Сегодня в 11:14, просмотров: 83, комментариев: 0


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