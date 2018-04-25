​Минздрав выступил против курилок в аэропортах

Пресс-служба Минздрава заявила, что возращение курительных комнат в аэропорты подвергнет воздействию табачного дыма некурящих людей, сообщает «ТАСС».

Ведомство отмечает, что по исследованиям концентрация вредных веществ в воздухе помещений рядом с курилками в разы выше. Со ссылкой на международные исследования, проведенные в крупных аэропортах, в Минздраве подчеркивают, что «уровень загрязнения воздуха опасными твердыми микрочастицами размером меньше 2,5 микрометров, выделяющимися при курении, в 14 раз выше в помещениях рядом с курительными комнатами, нежели в аэропортах, где курение полностью запрещено». «Это говорит о значительном токсичном воздействии табачного дыма за пределами курительных комнат», – пояснили в министерстве.

Ранее комитет Госдумы по транспорту рекомендовал принять законопроект о курилках в аэропорту.

«Реализация нововведений может повлечь за собой нарушение прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака в помещениях аэропортов, что противоречит положениям статьи 55 Конституции Российской Федерации», – говорится в комментарии ведомства.