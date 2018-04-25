​В Instagram появилась функция для сохранения данных своего аккаунта. Можно скачать фото, видео и комментарии

В сервисе Instagram появилась возможность скачать все данные своего аккаунта, пишет Meduza.

Благодаря функции, которая на данный момент доступна лишь в десктопной версии сервиса, можно запросить скачивание данных своего аккаунта и таким образом скачать все свои фотографии, видео, истории и комментарии.

Сбор данных может занять до 48 часов, сообщается при попытке запросить сбор. «Мы обрабатываем не более одного запроса на аккаунт одновременно», — говорится на странице.

Стоит отметить, что о своих планах разрешить пользователям скачивать свои данные также сообщил WhatsApp, передает TechCrunch.